الزراعة تباشر بصرف مستحقات هذه الفئات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "شركة ما بين النهرين العامة للبذور، أكدت اليوم الثلاثاء، المباشرة بصرف المستحقات المالية لكافة الفلاحين والمزارعين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة ولعام ٢٠٢١ وبشكل دفعات فضلا عن مستحقات مسوقي محصول الشعير العلفي للموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، المسوقة الى الشركة خلال الفترات السابقة ولكافة المحافظات العراقية حيث تم تحويل كافة المبالغ الى المحافظات اعتباراً من هذا اليوم وسيتم الصرف حسب اولوية التسويق في كل موقع ومركز حال اكتمال تدقيق المعاملات".ودعت الوزارة، الفلاحين والمزارعين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة ومسوقي محصول الشعير العلفي ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة للأعوام المذكورة التوجه الى مواقع تنقية وتعفير البذور ومراكز استلام الشعير العلفي التي تم تسويق محاصيلهم اليها والتابعة للشركة لاستلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية.