ضبط 14 حاوية مخالفة بينها تحوي مواد خطرة في أم قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (14) حاوية معدة للتهريب".وأضافت، أنه "من خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على (ادوية بشرية، عجلات دون الموديل ، ومواد خطرة كيمائية) ومخالفة لشروط وضوابط الأستيراد كونها تؤثر على صحة المواطنين".وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".