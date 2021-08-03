الدفاع المدني تسيطر على حريق النهضة وتسجل إصابة بشرية (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخازن تجارية مخصصة لبيع البالات في منطقة النهضة شارع الضلال، بمشاركة اكثر من 15 فرقة اطفاء وانقاذ".وأوضحت، أن "فرقها طوقت المخازن التجارية المحترقة وابعدت خطرها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وباشرت بتنفيذ الاقتحام المباشر لتلك المخازن وصولا الى قلب النيران بهدف السيطرة التامة والأخمام النهائي في حين سجلت اصابة احد منتسبيها بسبب الإعياء الشديد نتيجة فرط الجهد وارتفاع درجات الحرارة اثناء عمليات الاخماد، حيث تم نقله الى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها".وطالبت الدفاع المدني، "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".