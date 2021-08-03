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محافظة بغداد تصدر بياناً حول حريق دائرة التعويضات

محليات

2021-08-03 | 13:08
محافظة بغداد تصدر بياناً حول حريق دائرة التعويضات
1,122 مشاهدة

أصدرت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الحريق الذي اندلع في مبنى دائرة تعويضات ضحايا الإرهاب في منطقة السنك وسط العاصمة بغداد.

وقالت المحافظة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً نشب في الغلاف الخارجي لمبنى دائرة التعويضات، تحديداً في كرفان الحرس الأمني الموجود خارج الدائرة، وتم على إثرها صعود ألسنة النيران إلى الغلاف الخارجي (الكابوند)".

وأشار البيان إلى أن "الحريق نشب الساعة الثانية والنصف مساءً، اي بعد الدوام الرسمي، ولم يتسبب بأي أضرار بشرية للموظفين، ولا في المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب".

واضاف، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى إخماد الحريق بالسرعة الممكنة، قبل وصوله إلى دواخل المبنى, وأنه سيتم استئناف العمل في الدائرة وبشكل طبيعي".
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