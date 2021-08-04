إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترقية الضباط لكانون 2022

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في ظِل النجاح الكبير الذي حققه جدول ترقية الضباط تموز 2021 بعمل الاستمارة الاكترونية وجه مدير عام ادارة الموارد البشرية اللواء الركن رحيم هاشم محمد مديرية الضباط لوضع اولى خطواتها نحو جدول الترقية القادم (كانون 2022) والاستعداد لاستقبال معاملات الاخوة الضباط مستحقي الترقية ضمن جدول اعلاه".وأضاف، انه "تم اصدار الاعمام (83988)في 2021/7/28 على جميع تشكيلات ومفاصل الوزارة ليتسنى لمستحقي الترقية مراجعة ادارات دوائرهم واكمال استمارات الترقية الإلكترونية (PDF)وفق التعليمات المذكورة فيه وتحميل الاستمارة عبر الرابط ادناه: