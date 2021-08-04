بالفيديو: العراق يحقق اكبر عملية استرداد قطع أثرية بتاريخ البلاد

استعاد العراق مؤخرا آلاف القطع واللقى الاثرية من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة في واحدة من أكبر عمليات الاسترداد بتاريخ البلاد.. هشام وسيم والتفاصيل.اكثر من 17 عشر ألف قطعة أثرية عادت إلى البلاد..تصريحات ادلت بها وزارة الخارجية بمؤتمرها الصحفي الذي أعلنت فيه عن تسليم 5 دفعات من الوثائق والاثار لوزارة الثقافة على مدى الأعوام الخمس الاخيرة.وبحسب وزير الثقافة فان الجهود الحثيثة هي التي أعادت القطع الاثرية من واشنطن مبينا بان عملية التسليم الاخيرة تعد من أكبر عمليات الاسترداد بتاريخ العراق.وهرب من المتحف العراقي وحده نحو 15 ألف قطعة أثرية، و32 ألف قطعة من 12 ألف موقع أثري بعد الدخول الأميركي للعراق في العام 2003 .. فيما دمرت التنطيمات الإرهابية العديد من المواقع الأثرية غالبيتها في شمال البلاد.