الازمة النيابية تؤيد طلب وزارة الصحة بفرض حظر شامل

أكدت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، تأييدها لتوصية وزارة الصحة بفرض الحظر الشامل في البلاد.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة ومقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي للسومرية نيوز، "نؤيد العودة للحظر الشامل بسبب امتلاء المستشفيات بمصابي فيروس كورونا، والارتفاع المستمر لعداد الإصابات".

واضاف، ان "فرض حظر التجوال الشامل في هذا الوقت مفيد جداً لقطع سلسلة تصاعد الاصابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تقديم توصية إلى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر شامل يستمر أسبوعين بسبب الضغط الهائل لأعداد المصابين في المستشفيات والحالات الحرجة.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه السومرية نيوز، إن "الوزارة قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الحظر الشامل لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة بالمصابين".

وأضاف أن "تحذيراتنا مستمرة بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة، وكذلك عدم الالتزام، والزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات، وقد تفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتؤدي لإنهاك الملاكات الطبية والصحية".