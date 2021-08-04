نائب يدعو لانقاذ مرضى السرطان في نينوى من كارثة انسانية

وقال الشمري، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من مرضى السرطان في المحافظة يطالبون بايجاد حل عاجل لهم لانقاذهم من وضعهم المتردي بسبب نقص الجرع والعلاجات الخاصة بوضعهم الصحي".واضاف الشمري، ان "مستشفى الاورام اليوم في المحافظة لا يوجد فيها جرع هورمونية لعلاج الامراض السرطانية كما لا يوجد ابر زولاديكس الخاصة بتلك الامراض، ما يعني الموت المحتم لهؤلاء المرضى في حال عدم قدرتهم على تلقي العلاج او الاضطرار للذهاب الى دول اخرى للعلاج وهي حالة تكلفهم مبالغ طائلة في وقت ان الوضع الاقتصادي لابناء المحافظة لا يسر عدو او صديق".واكد على "اهمية التدخل الفوري من رئيس الحكومة ووزارة الصحة لتوفير تلك العلاجات لهذه الشريحة او ايجاد الية لنقلهم الى مستشفيات اخرى خارج المحافظة في حال تعذر توفير العلاج في وقت قريب، خصوصا ان تلك الامراض يعتبر التأخير في الوقت عامل سلبي ويضاعف من الضرر ومعدلات الوفيات".