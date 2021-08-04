حادث "مروع" يوقع ضحية ومصابين جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وتمكنت من انقاذ عدد من المصابين نتيجة حادث مروري بين عجلتين "صالون وباص" في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية".واضافت ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وحررت اجساد المصابين واخرجت الجثة ليتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".واشارت المديرية الى ان "فرقة الانقاذ اتمت نقل المصابين الى مستشفى الشامية العام لتلقي العلاج".