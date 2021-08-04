الخدمات النيابية تدعو لدعم تنفيذ وتفعيل مضامين مشروع نهضة بغداد

وقال مكتب السهلاني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اشاد بجهود امين بغداد علاء معن في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المهمة".واضاف "نحن في لجنة الخدمات النيابية ندعم كل الجهود الرامية لتطوير الواقع الخدمي والعمراني للعاصمة بالشكل الذي ينعكس ايجابا على واقع العاصمة".واثنى السهلاني، وفق البيان، على "جهود ادارة قطاع النظافة ورفع مستوى منظومة النظافة والمتابعة الدورية والميدانية وتكثيف الحملات على نطاق شوارع العاصمة الرئيسية والجانبية، بالإضافة للمساعي المبذولة في تنفيذ ٤٠ مشروع خدمي لازال في طور الاحالة وجدولة ٨ مشاريع للتنفيذ مع اكساء عدد من شوارع العاصمة وانشاء ٣ مجسرات رئيسية".وفيما رحب السهلاني باستعدادات العاصمة لموسم الامطار و وضعها لخطة طوارئ مبكرة، أكد ضرورة "دعم امين العاصمة في تنفيذ وتفعيل مضامين مشروع نهضة بغداد وان تحظى جهود الامانة بمتابعة ودعم رئيس الوزراء و وزير المالية والجهات الساندة لجعل بغداد اجمل".