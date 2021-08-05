بينهن مسنة بعمر 100 عام.. ايقاف 3 حالات تعنيف لثلاث نساء في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف ٣ عمليات تعنيف اسري تعرضت له سيدتان مسنتان وامرأة واطفالها من قبل ذويهم، في ثلاث عمليات منفصلة في العاصمة بغداد".وأضافت، ان "إحدى النساء المتقدمات بالسن (١٠٠ عام) تعرضت الى التعنيف والطرد من منزلها، واستطاعت المجتمعية بالتعاون مع إحدى الفرق التطوعية من ايداعها دار الدولة للمسنين، فيما أعيدت سيدة مسنة أخرى الى ذويها واخذت التعهدات الاصولية منهم بعدم تعنيفها مستقبلا وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، في وقت كان أحد أبناء شقيقها الأحداث يقوم بتعنيفها بعلم ذويه".وبحسب الشرطة المجتمعية فإن "مفارزها تمكنت من ارجاع امرأة واطفالها الى منزل العائلة بعد أن قام شقيقها وزوجها بضربها وتعنيفها وطردها واطفالها من المنزل، هذا واتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنفين، وتوعدت بإجراء زيارات دورية للمعنفات للوقوف على أحوالهن وطرق التعامل معهن".