الثقافة تصدر بيانا بشأن حريق هيأة السياحة العامة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقا نشب في الطابق السادس لمبنى الهيأة العامة للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وعلى صلةٍ بالحادث قال المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم سالم بوهان، لقد استخبرنا بوجود حريق في هيأة السياحة وبالتحديد بالطابق السادس الذي يضم مكتب رئيس الهيأة ".وأضاف بوهان بحسب البيان، أن "فرقنا من الدفاع المدني هرعت إلى الموقع، ووضعت خطةً عاجلةً لحماية شواغل البناية الأخرى وخصوصا الأرشيف والوثائق المهمة، ومحاولة منع انتشار النيران وقد نجحنا بهذا الموضوع فانحصرت الأضرار في المكاتب الإدارية فقط لرئيس الهيأة".وعزا بوهان سرعة انتشار النار إلى أنَّ "المكاتب مجهزةٌ بتجهيزات أكثرها من الخشب الأمر الذي زاد من شدة الحريق وصعوبة المعالجة،ولكن الحمد لله سيطرنا عليه وكانت الأضرار محدودةً ".وأشار الى أنَّ "فريقاً متخصصاً سيتولى جمع الأدلة الجنائية والبحث بالأمر، ومعرفة أسباب الحريق، وقد أخذت عينات من المكان وستعامل مختبرياً لتظهر النتائج الأسباب الحقيقية لحدوث الحريق".وبحسب البيان "أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم بتشكيل لجنةٍ تحقيقيةٍ لكشف ملابسات الحادث".