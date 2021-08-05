الكهرباء تعلن استهداف ابراج لنقل الطاقة غربي العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مسلسل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية اخذت حلقاته تتسلسل مابين المناطق الشمالية والغربية، هدفه فصل المنظومة الوطنية مابين المحافظات وايقاف مشاريع وزارة الكهرباء واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها".وأوضحت أن "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) 400 ك.ف الناقل لجهد 132 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرض صباح اليوم، الى عمل ارهابي تخريبي ادى الى تضرر الابراج (79) نوع (XYC )و(78) نوع (XYA) وتفجير ارجل عدد اثنان للبرج (77) نوع (XYA) ولازال الكشف مستمراً للوصول الى البرج (170) علما انه تم الكشف من جهة القائم على البرج (266) الى برج (170) في منطقة حديثة بمحافظة الانبار".وأكدت الوزارة أن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات الانبار احد فروع الشركة العامة ذاتها، توجهت الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لصيانة الابراج واعادة الاعمار واعادة الخط الى العمل".وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن تفجيرات "ممنهجة" طالت 13 برجاً خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.