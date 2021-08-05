بالصور.. إخماد حريق وإنقاذ عوائل شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن إخماد حريق وإنقاذ عوائل شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني اخلت بناية سكنية تجارية مكونة من أربعة طوابق من ساكنيها بعد اندلاع حادث حريق كبير في منطقة شارع فلسطين قرب النادي التركمانية بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ واشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ لتعجيل السيطرة على النيران ونجحت بإخلاء جميع العوائل من داخل الشقق السكنية وابعدت خطر الحريق عن المنازل المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل البناية المحترقة".

وأشارت الى أن "البناية مغلفة واجهتها بالكامل بالواح الكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني مما عجل بنشر الحريق بغضون دقائق من اسفل البناية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، باندلاع حادث حريق كبير شرقي العاصمة بغداد.