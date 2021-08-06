مصرف حكومي يعلن عن قروض سكنية لفئات متعددة

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن قروض سكنية للموظفين منتسبي القوات الأمنية والمواطنين.

وذكر المصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "قروض السكن تصل الى ٥٠ مليون دينار تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين".

