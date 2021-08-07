مصرف حكومي يعلن منح قروض تصل الى 20 مليونا لفئتين

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح القروض تصل الى 20 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مصرف الرافدين يمنح قروضا تبلغ (5 - 10 - 15 - 20) مليون دينار لفئة الموظفين والمواطنين".

