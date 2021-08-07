التربية تعلن "نجاح" الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة

وقال وزير التربية في بيان اصدره مكتبه الاعلامي والذي ورد للسومرية نيوز، "نعلن انتهاء الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة وبنجاح كبير، مباركاً لطلبتنا الأعزاء انجازهم هذه المهمة بروح واصرار عراقي متميز".ووصف الدليمي هذا المنجز بالكبير، كونه يتحقق في ظل ظروف استثنائية ما زال العراق يمر بها في ظل انتشار وباء "كورونا".وتقدم الوزير بوافر الشكر والتقدير للمديرين العامين ومديري المراكز الامتحانية والهيئات التدريسية وجهاز الاشراف التربوي والموظفين الاداريين كافة على جهودهم الطيبة المخلصة في نجاح هذه الامتحانات التي لولاهم ما كانت الامتحانات قد سارت بهذه الوتيرة الايجابية والانسيابية الرائعة .كما خص الدليمي أبطال الجيش الابيض بالشكر الجزيل على جهودهم الرائعة في التنسيق ومتابعة المراكز الامتحانية، وكذلك الوزارات الساندة التي ضربت اروع الأمثلة في التعاون والتكاتف من اجل مستقبل ابناءنا الأعزاء ، متمنياً لجميع الطلبة النجاح والموفقية في مسيرتهم العلمية .