الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين في عموم العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي وخلال اجتماع حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النائب سلام الشمري ووزير الزراعة ووكيل وزير التجارة، أعلن صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة".وأكد الحلبوسي بحسب البيان "المضي بتنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة 50 من قانون الموازنة التي نصت: (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار".