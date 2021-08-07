مصرع عائلة كاملة بحادث سير مروع على الطريق السريع

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع عائلة كاملة بحادث سير مروع على طريق صلاح الدين السريع.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عائلة كاملة مكونة من اربعة (افراد اب وام وابن وابنة)، لقوا حتفهم جميعا بحادث سير مروع بين عجلتين على طريق صلاح الدين السريع".