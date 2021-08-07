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اندلاع حريق داخل معمل "البان" في كربلاء
محليات
2021-08-07 | 14:15
2,191 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حادث حريق داخل معمل "البان" في محافظة كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع مساء اليوم داخل معمل البان ضمن منطقة المعملجي في كربلاء".
وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني باشر بمهامه".
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