التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح صحفي، ان "النتائج الاولية لطلبة الصف الثالث المتوسط، جيدة، اذ لوحظ وجود اجابات جيدة من طلبة الخارجي والمدارس المسائية، ما يؤكد ان اجابات طلبة مدارس التعليم العام جيدة".واضاف ان "اعلان نتائج الثالث المتوسط ستتم خلال اسبوعين من الان"، مشيرا في السياق ذاته الى "توجيه الوزارة بمراعاة الظروف العامة للبلاد من انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة المرتفعة وجائحة كورونا، واخذها بالاعتبار عند تصحيح دفاترهم الامتحانية".وكانت لجنة التربية النيابية قد اعلنت وجود تحرك نيابي لجعل درجة القرار عشر بدلا من خمس لطلبة الثالث المتوسط المكملين بالدور الاول للعام الدراسي الحالي، اسهاما بنجاح اكبر عدد منهم. وبين القيسي ان "الامتحانات سارت بشكل طبيعي ولم تشهد مراكزها اي خروقات، مما يؤكد نجاحها ويمهد لاجراء امتحانات مرحلة السادس الاعدادي، لاسيما في ظل تطبيق الاجراءات الوقائية في المراكز الامتحانية".