الحكم بالسجن 10 سنوات لاثنين متاجرين بالمواد المخدرة

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكما لمدانين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لأحكام القانون"، مبينا ان "المدانين اعترفا في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي ببيع وترويج مادة الكرستال المخدرة بعدما ضبطت بحوزتهم (20) غرام من مادة الكرستال وحبوب نوع صفر واحد عدد( 1286) حبة، إضافة إلى بايبات عدد (3) وقداحات عدد (3)".وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المدانين جاء استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".يذكر ان المدانين القيا القبض عليهما في منطقة الشعب ببغداد، باشراف مباشر من قاضي التحقيق.