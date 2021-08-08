صحة البصرة ترد على اتهامها بـ "الفساد" في عقود الاجهزة الطبية

وقالت صحة البصرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تثمن فيه دائرتنا الجهود المبذولة من قبل لجنة الصحة والبيئة النيابية في اسناد وزارة الصحة و الدوائر التابعة لها في المحافظات لمواجهة جائحة كورونا وقيامهم بدورهم الرقابي وبناءً على ما جاء بكتاب مكتب النائب الدكتور جواد عبد الكاظم الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية والذي ينص على وجود مخالفات بعقود الاجهزة التي تم شراؤها من قبل دائرتنا، نبين انه تم تشكيل لجنة تخصصية ادارية لإجابة التساؤلات المطروحة في كتاب السيد النائب ورفع الاجابة لوزارة الصحة لمخاطبة البرلمان".واوضحت بأن "عملية الشراء تمت من خلال تشكيل لجان علمية استشارية من الاطباء الاختصاص في المجال وذلك لوضع مواصفات الشراء تماشيا مع موافقات وضوابط وزارة الصحة التي تؤكد على المناشئ العالمية الرصينة، حيث تم تحديد المواصفات ووفقها تم الاعلان وتقديم العروض ومن ثم قامت اللجان الاستشارية باختيار الأفضل بين العروض المقدمة وذلك وفقا للضوابط الوزارية والقانونية من حيث المنشأ والاسعار والمواصفات العالمية ومطابقتها للضوابط وتم التعاقد والشراء" .