بشأن تصحيح الدفاتر الامتحانية.. توصية للتربية بشأن طلبة الثالث المتوسط

وقال المكصوصي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة التربية البرلمانية ووزارة التربية اشاروا في مناسبات عديدة الى ان مصلحة الطلاب هي الشاغل الاول والاخير لديهما ولن يتم اتخاذ اي قرار ما لم يكن يصب بالدرجة الاساس في مصلحة الطلبة".وأضاف المكصوصي، ان "اللجنة كانت اول من طالب بالدخول الشامل لجميع الطلبة، وحين ارتفعت الاصابات بفيروس كورونا طالبنا باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية"، لافتا الى ان "الوزارة وخلال تواصلنا معها اكدت على انها حريصة كل الحرص على الطلبة وهي حريصة على مراعاة الظروف الاستثنائية التي رافقت الدراسة وأداء الامتحانات".ودعا، وزارة التربية الى "زيادة حجم المراعاة للطلبة والمرونة بشكل أكبر خلال مراحل التصحيح مع اضافة درجات لهم وفقا للممكن، لضمان رفع مستوى النجاح بينهم الى أفضل مستويات".