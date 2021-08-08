الوقف السني يعلن موعد غرة شهر محرم الحرام

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأحد، موعد غرة شهر محرم الحرام.



وقال الديوان في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "غداً الإثنين غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443".