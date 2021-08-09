مجددا.. تفجير ابراج نقل الطاقة بعبوات ناسفة في نينوى

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحادث تسبب ايضاً بتقطع في الاسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى، لافتة إلى "تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين".وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في المحافظات (نينوى - كركوك - صلاح الدين) خلال الأسبوع المنصرم إلى تفجير 20 برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.