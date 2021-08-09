بالفيديو: تظاهرة للطلبة أمام مبنى وزارة التعليم... والسبب؟

خرج العشرات من الطلبة المقبلين على اكمال الدراسات العليا بتظاهرة امام مبنى وزارة التعليم العالي.





تهدف هذه التظاهرة للمطالبة بتوسعة المقاعد الدراسية... فهل يتمكن المتظاهرون من تحقيق مطالبهم؟



التفاصيل في هذا الفيديو.