بالفيديو: العراق من اسوأ الدول بحماية الطفل

تصريحات ادلى بها مسؤولون بيوم الطفل العراقي، الذي عانى الامرين نتيجة الحروب والظروف المعيشية الصعبة.الحكومة رمت الكرة بملعب مجلس النواب عقب اعدادها القانون الخاص بحماية الاطفال، ليرد اعضاء عن الاخير بانه لم يلتفت له حتى بعد مرور شهر على وصوله.عمالة الاطفال والتسول والتشرد، ظروف قاسية صارت تحيط بالالاف منهم في السنوات الاخيرة، بحسب احصاءات اشارت لاحتمالية ارتفاع المؤشرات اذا ما بقي الحال كما هو عليه.