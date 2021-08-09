اصابة مدني بنيران مسلحين ضمن ناحية جسر ديالى القديم

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة مدني بهجوم مسلح اثناء مروره ضمن جسر ديالى القديم.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن ناحية جسر ديالى القديم ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة".