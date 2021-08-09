الصحة تجهز كربلاء بحصص تعزيزية ساندة لزيارة عاشوراء

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، جهزت دائرة صحة كربلاء بحصص تعزيزية من الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتنوعة خارج حصتها الشهرية لاسنادها خلال زيارة عاشوراء".ولفتت الى ان "الحصص تضمنت الادوية المتنوعة والمنقذة للحياة ومضادات حيوية ومستلزمات طبية ومواد وفحوصات مختبرية وكتات فحص ومستلزمات وقائية من فيروس كورونا".