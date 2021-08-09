الخارجية تباشر بإعادة العراقيين العالقين عند الحدود البيلاروسية الليتوانية

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا".وأضاف، ان "شركة الخطوط الجوية ستنفذ يوم غد رحلة إجلاء سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص".واشار الصحاف الى، انه "سيتم نقل جثمان المتوفي العراقي جعفر الحارس الذي توفي على الحدود البيلاروسية الليتوانية".وبين، ان "وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك".