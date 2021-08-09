كشف ملابسات جريمة قتل امرأة على يد 3 شبان في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "خلافاً نشب بين ثلاثة شبان يلتقون في منزل لتعاطي المخدرات وأمرأة كانت بصحبتهم وتحمل كمية من المخدرات داخل حقيبتها لاتتجاوز ١٠ غرامات للتعاطي، ما دفعهم إلى قتلها وتركها في المنزل"، مبينا أنه "اتفق الجميع على العودة بعد 12 ليلاً لإخفاء الجثة وإخفاء معالم الجريمة".وأضافت، انه "من هنا يبدأ دور الشرطة ليتلقى اخباراً بسيطاً من أحد المواطنين حول الشك بحدوث جريمة، لتبدأ التحقيقات، ومن ثم التأكد من صحة الخبر، وبعد التأكد تم تشكيل فريق عمل من قبل قائد شرطة كركوك ومدير قسم شرطة النجدة ومدير المركز المختص ومدير مكافحة إجرام القاطع، وتم نصب كمين محكم للجناة من قبل دوريات النجدة، والقبض على إثنين منهم قبل قيامهم بإخفاء معالم الجريمة، فيما تم القبض على الآخر في اليوم التالي ولم يمض ٤ ساعات حتى اكتشف المحققون الجناة وتم القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل".