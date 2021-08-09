توضيح رسمي بشأن حريق الطائرة القادمة من القاهرة

وقالت الادارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة طائرة Boeing 737-800 YI-AST .واضافت ان "إدارة المطار تبين أنه تم إبلاغنا من قبل برج الرقابة الجوية في تمام الساعة 15:15 بوجود حالة حريق على الطائرة العراقية القادمة من القاهرة ذات النداء lAW102 وطلب على اثرها بتطبيق خطة الطورائ ، حيث تم تطبيق خطة الطوارئ من قبل عمليات مطار بغداد حسب الخطة المعدة من قبل سلطة الطيران المدني لمواجهة الأمور الطارئة والإخلاء".واشارت ادارة المطار الى أنه "تبين من وجود خلل فني وظهور أحدى العلامات في الطائرة ( (Emergency ، واعتقد على أثرها الطيار بوجود حريق ولكن تبين أنه لا وجود لأي حريق داخل الطائرة ، وتمت جميع الإجراءات المعتمدة داخل مطار بغداد الدولي حسب خطة الطوارى وجميع المسافرين وطاقم الطائرة بخير وسلامة".