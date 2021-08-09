رغم إلغاء المراسيم.. آلاف الزائرين ينتظرون "تبديل الرايات" في كربلاء (صور)

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "آلاف الزائرين ينتظرون في منطقة ما بين الحرمين الشريفين مراسيم تبديل الرايات، رغم تعذر العتبتين الحسينية والعباسية عن إقامتها بسبب جائحة كورونا".وكانت العتبة الحسينية، قد أعلنت أمس الاحد، عبر السومرية نيوز، أنها "قررت عدم إقامة المحفل الخاص بتبديل الراية الذي يقام سنوياً لليلة الاول من شهر محرم الحرام بعد صلاة العشائين ايذانا ببدء شهر الحزن؛ بسبب الاجراءات الصحية وحفاظاً على سلامة الزائرين"، لافتةً الى أن "مراسيم تبديل الراية المباركة ستكون دون اي دعوة جماهيرية او شخصية، ولكن ستُنقل عبر وسائل الإعلام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الإثنين، إلغاء مراسم تبديل راية القبة الشريفة من الأحمر إلى الأسود، مبينة أن هذا الاجراء يأتي للسنة الثانية على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن المراسم ستكون مختصرة كما في العام السابق.أدناه الصور: