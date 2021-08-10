التربية والاتصالات تبحثان آلية تنفيذ "المشروع الوطني للانترنيت"

وقالت التربية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "علي حميد الدليمي استقبل اليوم، وزير الاتصالات اركان الشيباني، لمناقشة بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين فيما يخص تنفيذ المشروع الوطني للأنترنيت داخل اراضي المؤسسات التربوية".وناقش الدليمي خلال اللقاء، "المرحلة الثانية من المشروع التي تتطلب وجود مواقع خاصة داخل المديريات العامة للتربية والمدارس لنصب الاجهزة والمعدات، لغرض تزويدهم بخدمة الانترنيت المجاني وربطها ضمن شبكة موحدة، لافتاً الى ان تكنولوجيا التعليم أصبحت من الضروريات الأساسية في النظم التربوية خاصة في ظل التحول العالمي بعد جائحة "كورونا".من جانبه، بين وزير الاتصالات ان "المشروع الوطني للإنترنت يهدف الى وضع العراق في مصاف الدول المتقدمة، عبر توفير البيئة المناسبة لجعل البلد منتجا للبيانات والمعلومات، مما سيشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وكذلك النهوض بجميع منظومات الدولة ومن بينها قطاع التربية والتعليم".