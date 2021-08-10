كربلاء تصدر بياناً بشأن "استشهاد" مدير بلدية المحافظة

وقال الخطابي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة لازالة التجاوزات على الشوارع العامة".وأضاف، "كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام، وبصماته واضحة جدا في كربلاء".وتابع، "بهذه الحادثة المؤسفه تكون كربلاء قد خسرت واحدا من اهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لاجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، بوفاة مدير بلدية كربلاء جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة.