الداخلية تصدر توضيحا بشأن اغلاق "الحوانيت"

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توجيه صادر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي بغلق جميع "الحوانيت" ضمن المديريات والقيادات والوحدات في وزارة الداخلية، وهنا ننفي هذه الأنباء، كما ندعو مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات".واضاف اننا "نؤكد ان وزير الداخلية يضع في مقدمة أولوياته وقراراته حقوق منتسبي وزارة الداخلية كافة ".