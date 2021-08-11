الكاظمي يشرف على حملة إزالة التجاوزات في كربلاء المقدسة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي توجه صباح اليوم الى كربلاء المقدسة وأشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".واضاف البيان ، ان "رئيس الوزراء ووجّه بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، ووجّه أيضاً باستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون، مؤكدا أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".وقد جاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث، وشدّد الكاظمي على "ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع المحافظات".