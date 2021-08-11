المرور العامة تصدر توضيحا بشأن الحجز على النافذة الإلكترونية في البصرة

وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، اليوم الاربعاء، برفع الحجز الاكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في محافظة البصرة.

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه برفع الحجز الاكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في البصرة مع ابقاء الدوام بنظام الشفتات الصباحي والمسائي".

واضاف البيان، انه "بأمكان المواطنين الذين يرومون اكمال معاملات مركباتهم او معاملات اجازات السوق التوجه مباشرةً الى مجمع تسجيل المركبات واصدار اجازات السياقة في البصرة وبدون حجز ألكتروني".