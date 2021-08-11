قطع شارع رئيس وسط بغداد من قبل متظاهرين مطالبين بالتعيين

وافاد مراسل السومرية نيوز بأن "متظاهرين من المقبولين على التعيين في وزاره الاتصالات تظاهروا امام الوزارة، وذلك بسبب مضي سنتين على التعيين، ممن اكملوا الاجراءات من كتب موافقه المالية على الدرجات ومصادقه الملاك واجراء الفحص الطبي".واشار الى ان "المتظاهرين اكدوا انه، لم يتم اصدار امر مباشرتهم"، لافتين الى انهم "طلبوا من الوزير إتمام إصدار الأوامر الوزارية حالا للاطمئنان على حقوقهم وجدولة إنجاز معاملاتهم بسلاسة وبأقرب فرصة وذلك لان لا يوجد اي معرقلات لهذا التأخير"، حسب تعبيرهم.وبحسب مراسلنا، فقد "حاول المتظاهرون اقتحام بوابة وزارة الاتصالات بسبب عدم استجابة المسؤولين لهم او ارسال ممثل للتفاوض معهم".