ضبط حاويتين لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري في ميناء أم قصر الجنوبي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت المفارز من ضبط حاويتين معدتين للتهريب".واضافت، انه "من خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".واشارت الهيئة الى، انه "تمت إحالة الحاويتين لمخالفة شروط وضوابط الاستيراد وكونها تؤثر على صحة وسلامة المواطنين".ولفتت الى انه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".