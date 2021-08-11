الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مداخل العاصمة بغداد

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تفقّد مشروع طريق المرور السريع دورة-يوسفية، وتجوّل برفقة الملاك الهندسي في المشروع، واطلع على مفاصل العمل به ومراحل الإنجاز".وعقد الكاظمي، وفق البيان، "اجتماعاً مع الملاك الهندسي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وملاك الشركة المنفّذة للمشروع، حيث قدم شكره للملاكات الفنية والهندسية، وجميع العاملين بالمشروع، مؤكداً أنه يشكّل بداية لتصحيح الكثير من المشاريع التي بقيت حبراً على ورق دون تنفيذ حقيقي لها، لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها الفساد، وسوء الإدارة".وأوضح الكاظمي، أن "هذا المشروع مصمم منذ عقود، وله أهمية كبيرة، ومن الضروري أن يكون أنموذجاً لتصحيح الأوضاع مستقبلاً، فيما يخص تطوير الطرق المهمة في العراق وجميع المشاريع الأخرى".وأكّد رئيس مجلس الوزراء، أن "كل احتياجات تنفيذ هذا المشروع سيتم توفيرها؛ بهدف إنجازه في الموعد المحدد، ووجّه سيادته الجهات المختصة بالاهتمام بمداخل بغداد، التي لا تليق حالياً بالعاصمة ومكانتها".وبحسب البيان، فان "طريق المرور السريع دورة-يوسفية، من الطرق المهمة والاستراتيجية، وسيساهم في حلّ أزمة الاختناقات المرورية".