العمل تكشف عن خطة لتعيين ألف شخص

وقالت سجاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد المتقدمين لشغل (١٠٠٠) درجة وظيفية للباحثين بلغ (٢٦) الف متقدم، موضحة ان الهيئة اعدت خطة متكاملة لتوزيع الباحثين المعينين بين المحافظات لأن الغاية من تعينهم هو دعم اللجان الفرعية في الاقضية والنواحي لتسهيل وصول المستفيدين وكذلك سرعة انجاز البحث الخاص بالبيان السنوي".واوجزت، "خارطة طريق قبول المتقدمين بان الهيئة ستقوم بمفاضلة القبول مع التاكيد على شمول ذوي الشهداء بنسبة ١٥% وكذلك ذوي الاعاقة بنسبة ٥%".واشارت رئيس الهيئة، الى "ضرورة جلب المتقدمين المستمسكات (اصل وصورة) مع جلب تأيد مؤسسة الشهداء لذوي الشهداء والتقرير الطبي من اللجان الصحية بالنسبة لذوي الاعاقة، موضحة ان المفاضلة للقبول ستتم من خلال المعايير المعدة وتشمل ( المعدل، وسنوات التخرج، والحالة الاجتماعية وعدد الاطفال، والتخرج صباحي ام مسائي ، حكومي ام اهلي) ووفق نظام النقاط".