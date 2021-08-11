بالوثيقة.. برلماني يطالب بإعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بسبب "مخالفات"

وقال المحمداوي، بحسب وث حسب وثيقة صادرة عنه مكتبه، وردت إلى السومرية نيوز، إنه "استناداً الى الوثائق والمعلومات الواردة إلينا بخصوص المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي قام بها رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الحالي والتي تضر عملية تقديم الخدمات لشريحة السجناء السياسيين".واضاف ان من هذه المخالفات "التلكؤ في مشاريع المؤسسة لاسيما المجمعات السكنية في البصرة وميسان وهناك مشاكل عالقة مرت عليها فترة زمنية طويلة لم يتم معالجتها، الامر الذي ادى الى بعض الاندثارات في تلك المجمعات وتعطيل استلامها لغرض توزيعها، الامر الذي يثبت عدم كفاءة رئيس المؤسسة وعدم قدرته على حل المشاكل التي تواجه سير العمل".وأشار إلى "قيام رئيس المؤسسة بحرمان اكثر من (٢٠٠) مفصولا سياسيا صدر امر من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعينهم في المؤسسة بحجة انهم اصحاب شهادات دنيا او بدون مؤهل، فكيف يمكن لرئيس مؤسسة تعنى بشؤون ضحايا النظام البائد ان تمتنع عن مباشرة موظفين صدرت اوامر وزارية بموجب القانون بتعينهم في حين كان يفترض به ان ينصفهم كونهم ممن عانى من ظلم النظام السابق".وأضاف، أن "رئيس المؤسسة قام بتكليف (طبيب بيطري) بادارة قسم الشؤون الطبية في المؤسسة وهو قسم يشرف على مراجعة وتقييم الكشوفات الطبية التي يقدمها السجناء السياسيين بالرغم من مطالبتنا بتغييره الا انه لم يحرك ساكنا".ولفت الى "ضعف الادارة لشؤون المؤسسة ويظهر ذلك من التأخير غير المبرر في استلام المشمولين بالقانون للحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وكذلك عدم القدرة على المتابعة مع الجهات المعنية لتثبيت تلك الحقوق وعلى سبيل المثال قطع الاراضي او الوحدات او الشقق السكنية التي ضمنها القانون لتلك الشريحة حيث لم يحصل تطور في هذا الموضوع لغاية الآن ".وكشف المحمداوي عن "قيام رئيس المؤسسة بمنح المنحة التعويضية التي نص عليها القانون بطريقة كيفية ومن دون ضوابط وبمبالغ متفاوتة دون وضع جدول زمني وضوابط واضحة وصريحة وشفافة تضمن حقوق جميع السجناء السياسيين".وطالب المحمداوي، "باعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين (حسين السلطاني) واستبداله بشخصية كفوءة وحريصة على تقديم الخدمات والإهتمام بتلك الشريحة المضحية لاسيما بعد مضي فترة طويلة على مرور تشريع القانون. مؤكدا ضرورة ان" تكون الشخصية البديلة من الشخصيات التي خرجت من رحم هذه المعاناة".