الكهرباء تعلن إعادة خط نقل الطاقة (شرق بغداد- الامين) إلى الخدمة

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (شرق بغداد- الامين) ٤٠٠ ك.ف رقم (١) الى العمل، والذي تعرض الى انفصال نتيجة اطلاق نار عشوائي على البرج رقم (٧١) مما ادى الى تقطع سلك طور (R)".وبينت، أن "صيانة الخط تمت بوقت قياسي من اجل رفد شبكات التوزيع بالطاقة الكهربائية لاستقرار التجهيز واستمراره".