بالوثيقة..التعليم النيابية تطالب بمحاسبة الكادر المتقدم بوزارة التعليم العالي

وقالت اللجنة بحسب الوثيقة التي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انه "بعد عدة محاولات من قبل لجنة التعليم النيابية لاستضافة مدير عام دائرة البعثات، مدير عام الدائرة الادارية والمالية ومدير عام الدائرة القانونية بوزارة التعليم إلا أن المدراء العامين رفضوا الحضور، لجنة التعليم النيابية تطالب من الادعاء العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".فيما يلي نسخة عن الوثيقة:-