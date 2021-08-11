الأمين العام لمجلس الوزراء يستقبل بعثة أطباء بلا حدود في العراق

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "الغزي أشاد ، بجهد المنظمة من خلال البرامج التي نفذتها في عموم المحافظات، والتي أسهمت في دعم جهد وزارة الصحة وملاكاتها الطبية والصحية في مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن إقامة العديد من البرامج الصحية المختلفة".واضاف ان " الغزي أبدى ، استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقديم كافة التسهيلات لعمل المنظمة وملاكاتها في العراق، والتنسيق بينها وبين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، داعياً إلى "توسيع جهد المنظمة بإقامة المشاريع الصحية في محافظات "الديوانية، ذي قار، والمثنى".واشار البيان الى ان "رئيس البعثة استعرض ، البرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية في عدد من المحافظات، والتي تمثلت بتوفير 55 جهاز إنعاش رئوي في صالة العزل لمستشفى الكندي، وتجهيز الأطراف الصناعية وخدمات العلاج الطبيعي لذوي الإعاقة، مستعرضاً المشاريع التي ستقدم عليها المنظمة خلال السنة المقبلة".