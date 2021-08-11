شبكة محامين وهيئة الإعلام يبحثان آلية حماية الصحفيين

وقال المكتب الاعلامي لهيئة الاعلام والاتصالات في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "المؤيد أعرب عن سعادته بهذه الزيارة وفتح باب التعاون بين هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير من خلال تنمية الثقافة القانونية للصحفيين" .واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث الية حماية الصحفيين، وايجاد شراكة بين الاعلام والقانون كي لايقع الصحفيون في دائرة المساءلة القانونية"، موضحا ان " الوفد اشاد بجهود الهيئة في مجال حماية الصحفيين، عبر استحصال قرار يعد تأريخيا من مجلس القضاء الاعلى بشأن عدم اعتقال الصحفيين".واشار البيان الى ان "المؤيد أكد استعداد هيئة الاعلام والاتصالات لدعم الدورات التثقيفية، والتحضير لاقامة مؤتمر سنوي يخصص لنشر الثقافة القانونية الاعلامية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية التعبير".وواوضح البيان ان "رئيس شبكة المحامين الحقوقي دولفان برواري عبر عن شكره وتقديره لهيئة الاعلام والاتصالات وبالخصوص رئيس الجهاز التنفيذي لاتاحته الفرصة امام الشبكة من اجل العمل المشترك خدمة للواقع الاعلامي، وحماية لحقوق الصحفيين التي كفلتها التشريعات النافذة".