التعليم تعلن توقيت وضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2022/2021

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "آلية التقديم للطلبة الراغبين بالانتقال تكون من خلال مراجعة الكلية أو المعهد المقبول فيها للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل الاستمارة الإلكترونية في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط التي تتيح للطالب التقديم الى ما لا يزيد عن خمسة خيارات".واشار الى أن "التقديم سيبدأ يوم الأحد 2021/8/15 ويستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2021/10/3".