الكمارك تبدأ بخطة لمكافحة التهريب

أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الخميس، عن البدء بتنفيذ خطة لتفعيل دور اقسام التحري ومكافحة التهريب في جميع المناطق الكمركية وباشراف مباشر من قبل مدير عام الهيئة لمواجهة التحديات في المرحلة الراهنة ومن اجل النهوض بالعمل الكمركي و التصدي للتهريب.

وقالت الهئية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم البدأ بتنفيذ خطة وضعتها الهيئة لتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في جميع المناطق الكمركية و باشراف مباشر من قبل مدير عام الهيئة لمواجهة التحديات في المرحلة الراهنة ومن اجل النهوض بالعمل الكمركي والتصدي للتهريب بشتى انواعه مما ينعكس بصورة مباشرة على حماية السياسة الاقتصادية والمالية للبلد ومن خلال رفد خزينة الدولة من الايرادات الكمركية وكذلك حماية المنتج المحلي الحفاظ على سلامة المواطنين من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري".

واضاف البيان، ان "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ومديرية كمرك المنطقة الشمالية باشر بتوسيع نطاق عملهم من خلال السيطرات الميدانية ومنها سيطرة سد الموصل وسيطرة مفرزة كركوك، حيث تم ضبط عدة ارساليات منها (معدات انشائية (كريدر) واجهزة هواتف نقالة و حليب باودر وابراج اتصالات ومادة المرمر ) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة وفقًا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".